Eleições legislativas regionais na imprensa nacional

O Público destaca, hoje, na sua capa um artigo sobre a rentrée política, que vai de Viseu ao Algarve e com as eleições legislativas regionais no horizonte, que se realizam a 24 de Setembro.

O matutino escreve que no próximo fim-de-semana prolongado, IL, PSD e PCP rumam ao Algarve para comícios políticos recheados de críticas ao Governo e que Setembro será mês de campanha na Madeira.





Conheça os destaques deste e de outros matutinos

- "Câmaras e privados chamados a apoiar financiamento do ensino superior"

- "Incêndios: 'Achávamos que estávamos no céu e veio o inferno.' Agosto fez disparar números da área ardida"

- "Cinema - Leonor Teles como nunca a vimos leva 'Casa' a Locarno"

- "Saúde - Médicos em Portugal entre os que menos ganham na UE"

- "Corrupção - 'Choque' e 'traição'. Drahi assume práticas lesivas na Altice"

- "Obituário - Morreu William Friedkin, realizador de 'O Exorcista'"

- "Futebol - Gonçalo Ramos troca Benfica pelo PSG por 65 milhões"

- "Verão - Preços elevados e menos poder de compra: há menos 7,4% de turistas portugueses no Algarve"

- "Mediterrâneo - Políticos dizem que resgate de migrantes promove a sua vinda. Será mesmo assim?"

Correio da manhã:

- "Inferno das chamas ameaça populações"

- "Fogos de norte a sul do país"

- "Rendas de Lisboa no topo da Europa"

- "Arthur Cabral. Goleador a caminho do Benfica"

- "FC Porto. Sérgio Conceição vai para o banco na supertaça"

- "Professores aceleram corrida às reformas"

- "Dono da Altice. Sócio arrasa português"

- "Diz o Papa. É preciso 'pegar touro pelos cornos' para combater abusos na igreja"

Jornal de Notícias:

- "Finanças de portas fechadas só atendem com marcação"

- "Onda de calor multiplica focos de incêndio"

- "JMJ - D. Américo Aguiar promete apresentar contas 'ao cêntimo'"

- "Algarve - Traficantes tentam roubar lanchas apreendidas"

- "Altice - Fundador sente-se traído por Armando Pereira"

- "Matosinhos - Taxas polémicas das praias em tribunal"

- "Ucrânia - Detida por planear morte de Zelensky"

- "Coreia do Sul - Tufão obriga à retirada de 700 escuteiros portugueses"

- "Zambujeira - Festival Sudoeste em 'bodas de prata'"

- "Supertaça - Conceição quer quebrar recorde e Schmidt em estreia absoluta"

- "Champions - Benfica procura pote milionário frente a sérvios do Backa Topola"

- "Benfica - Ramos no PSG e Arthur Cabral a caminho"

Diário de Notícias:

- "70% do mercado externo de Portugal está estagnado, mas o pior é a Alemanha"

- "Guerra no Níger? Golpistas abertos ao diálogo após fecharem espaço aéreo"

- "Paulo Núncio: 'A carga fiscal só diminuirá no dia em que o Partido Socialista deixar de governar o país'"

- "E depois da 'silly season'? Luís Montenegro entre ser alternativa e líder de curto prazo"

- "Leonor Teles, a menina de ouro do cinema português"

- "JMJ: 'Lisboa aparece reforçada na competição' por grandes eventos" - Vítor Costa, da Associação de Turismo de Lisboa, faz balanço positivo desta vinda do Papa a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude"

- "8 vinhos para os líderes partidários - As escolhas de António Paulo Rodrigues"

Inevitável:

- "intenso - O ópio do povo está de volta"

- "Começa esta semana o campeonato nacional e o i faz uma volta pela história do futebol português"

- "JMJ. 'O Papa Francisco parece ter um grande guarda-chuva que abarca toda a gente'"

- "Incêndios. Várias estradas cortadas de Norte a Sul do país"

- "Centenário de Cesariny. O grito de dez mil insurretos"

Negócios:

- "Municípios agravam IMI a 32 mil prédios devolutos e degradados"

- "País perde 3,5 mil milhões com trabalho não declarado"

- "Dono da Altice assume estar disponível para vender ativos"

- "Estado precisa de até quase dois anos para pagar a fornecedores"

- "Interessados na TAP têm resultados recorde"

- "Investimento - Tecnologias da saúde e 'chips' são as preferidas dos analistas"

- "#Os mais poderosos 2023 - #36 Assumiu a liderança da Mota-Engil e tem a ambição de a colocar no 'top 20' das construtoras europeias #35 O seu estatuto de senador é determinante para o grupo Impresa embora o seu filho seja o CEO"

A Bola

- "Arthur Cabral é o novo 9 de Schmidt"

- "Benfica contrata avançado à Fiorentina por Euro20M+5M"

- "[Guarda-redes] Trubin já está em Lisboa"

- "FC Porto. TAD confirma Conceição no banco"

- "Sporting. Hujlmand preso por detalhe"

Record

- "Arthur Cabral"

- "Águia paga 20MEuro + 5MEuro pelo avançado da Fiorentina"

- "Sporting pede assalto final pelo lateral-direito"

- "Amorim insistem Zanoli"

- "FC Porto. Taremi disposto a ficar"

O Jogo

- "No banco para atacar recorde"

- "Sérgio Conceição viu TAD aceitar providência cautelar que suspende castigo de um mês"

- "Benfica. Trubin e Cabral são reforços para Schmidt"

- "Braga-Backa Topola 'De corpo e alma na Champions'"

- "Artur Jorge garante foco total na primeira metade da época"

- "Sporting. Diretor-técnico do Lesse confirma que transferência só depende do jogador" Hjulmand? Entre clubes está tudo ok"