Mulher detida por agredir homem num carro em Câmara de Lobos

A Polícia de Segurança Pública deteve uma mulher de 32 anos pelo crime de violência doméstica no último sábado.

A mulher, residente no concelho da Calheta, foi detida por uma patrulha da Esquadra de Trânsito da Divisão Policial de Câmara de Lobos, no concelho de Câmara de Lobos, quando os polícias se aperceberam de um pedido de socorro, proveniente do interior de um veículo que se encontrava parado na faixa de rodagem.

“A pronta intervenção dos polícias da Esquadra de Trânsito de Câmara de Lobos, foi essencial para verificar o flagrante delito, tomando as providências urgentes para a salvaguarda da integridade física da vítima, um homem de 39 anos, que se encontrava no interior do veículo a ser agredido pela suspeita, estando já com parte da indumentária rasgada e ensanguentada, pedindo socorro em alta voz”, explicou a PSP.

A mulher foi detida no local, tendo sido presente a Tribunal na segunda-feira, onde saiu em liberdade, com Termo de Identidade e Residência.

O Comando Regional da PSP informa que “esta cidadã já se encontrava a cumprir medida de coação de proibição de contactos mediante vigilância electrónica, pela prática do mesmo crime, mas num outro processo e contra outra vítima”.

“A violência doméstica continua a ser um dos crimes com grande impacto na sociedade, motivo pelo qual a PSP apela à participação ativa da comunidade na prevenção e denúncia deste tipo de violência, comunicando às autoridades policiais todas as situações que indiciem comportamentos violentos”.