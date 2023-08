Dérbi madeirense sob intenso calor na Choupana

Ainda a recuperar do trauma da descida de divisão, o Marítimo sobe, esta tarde, à Choupana para defrontar o eterno rival, o Nacional. O dérbi madeirense volta a se jogar, desta feita na II Liga, o que já não acontecia há 38 anos.

No encontro alusivo à 1.ª jornada do escalão secundário do futebol português há, desde logo, um factor comum a ambos os treinadores no lançamento do embate: o calor que far-se-á sentir quando a bola começar a rolar pelas 14 horas. Tanto Tiago Margarido, como Manuel Tulipa reprovaram o agendamento.

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Isso é um pormenor importantíssimo - um pormaior até, vamos dizer assim - que é a hora de jogo. À hora de jogo penso que estão a contar que esteja 35ºC e como facilmente entendemos não é a temperatura ideal para praticar um jogo de futebol. Aliás, até que é uma temperatura bastante agressiva para a prática desportiva, como tal é preciso repensar os horários, é preciso repensar os sítios onde os jogos acontecem. Nós sabemos que aqui na Choupana quando bate o calor é muito forte, portanto, os jogadores vão sentir e penso que isso prejudica o espectáculo. Tiago Margarido

Your browser does not support the audio element. Temperatura vai condicionar espectáculo

Foto Hélder Santos/ASPRESS

Os clubes dependem de quem compra os direitos de televisão e estão à mercê disso. Claro que se me perguntassem preferia jogar às 21h00. Não é possível, por isso temos de encontrar soluções. O nosso treino anda muito perto, muitas vezes, do horário do jogo, onde o calor aperta, a bola não rola bem na relva, pois está seca. Tudo isso tem influência e nós temos de encontrar as melhores soluções para isso. Não queríamos a essa hora, não gostamos, mas vamos ter de jogar e jogar bem. Manuel Tulipa

Calor que também deverá ser sentido nas bancadas que estarão sem qualquer espaço além dos 5.132 lugares do Estádio da Madeira.

Ambos os técnicos, naturais de território continental, estão cientes da moldura humana que se irá compor e reconhecem que este é um desafio que diz muito aos adeptos madeirenses.

Será um grande jogo de futebol com um estádio completamente lotado onde a Região Autónoma da Madeira mostra que tem paixão pelo jogo e pelas duas equipas, portanto, será um grande espectáculo de futebol e penso que isso é o importante de frisar e salientar. Tiago Margarido

Your browser does not support the audio element. Estádio da Madeira com lotação esgotada

O que aconteceu de mau ao clube não foi pelos adeptos. Estiveram sempre presentes, dando uma resposta enorme. Queremos que façam parte da nova história, que isto é um contexto diferente, com um treinador novo, com uma estrutura diferente, jogadores novos e tudo carece de algum tempo e de alguma consistência. Manuel Tulipa

O técnico de Vila Nova de Gaia que reforçou a importância deste dérbi. "É importante perceber que é o primeiro jogo, jogando com adversário da mesma região, que acaba por ser o nosso rival. Temos que respeitar a história do adversário, mas temos de ter consistência no que preparamos durante estas cinco semanas e sermos Marítimo, ou seja, ter ambição de querer ganhar, andando muito perto daquilo que são as nossas ideias, transportando para jogo o que fizeram no treino, esperando que isso seja suficiente para levarmos de vencida o nosso rival".

Your browser does not support the audio element. Antevisão de Manuel Tulipa

Quanto ao treinador natural da cidade do Porto, a pressão está do lado do Marítimo. "O Marítimo é uma equipa que está em reformulação. É uma equipa que está super pressionada pelos resultados. É uma equipa que tem um investimento enorme para a realidade da competição onde vai competir. A expectativa dos adeptos é que suba ou que suba, portanto, é um projecto complicado, digamos assim".

Your browser does not support the audio element. Pressão está do lado verde-rubro

HISTÓRICO Nacional Marítimo Vitórias

11 (22%) 18 (37%) Golos 52 62 Maior triunfo 3-0 (2014/2015) 3-0 (1981/1982) Máximo 7 jogos sem perder 15 jogos sem perder

Devido à previsão de grande afluência a este jogo inaugural, o Nacioanl da Madeira deixou alguns conselhos aos adeptos, desde logo a chegarem cedo ao estádio e evitarem as grandes aglomerações nas portas, que ocorrem sobre a hora de início do jogo.

Os sócios do Nacional com as quotas em dia têm entrada no estádio, enquanto os bilhetes para o público em geral já esgotaram na quinta-feira. As portas de acesso às bancadas abrem às 13h00, uma hora antes do pontapé-de-saída do primeiro dérbi da temporada.

Estádio da Madeira tem lotação para pouco mais de 5.000 adeptos.

Conforme regulamentação em vigor, só é permitida a entrada a espetadores com idade superior a três anos, devidamente acompanhados por um adulto e na posse de bilhete válido para o jogo. É ainda relembrado que a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos é uma bancada com acesso exclusivo para adeptos do Nacional, que cumpram as condições determinadas pela legislação em vigor para este sector.

Os parques de estacionamento -2 e -3 estarão a funcionar normalmente, cujo preço unitário é de 2 euros.

Outras iniciativas

08h00 - Comemoração do dia da Juventude nos Jardins do Lido;

10h00 - 'Funchal Náutico 2023'. As 'Primeiras Pagaiadas' organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira no Porto do Funchal;

10h00 - 12.ª Festa Luso-venezuelana na Ribeira Brava;

Cartaz da Festa Luso-venezuelana.

10h30 - PS-Madeira promove conferência de imprensa junto ao centro cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

10h30 - Cerimónia de entrega do prémio 'Jovem Empreendedor 2023' presidida por Rita Andrade na Quinta Magnólia;

12h00 - Início do Arraial do Estreito da Calheta;

Cartaz do Arraial do Estreito da Calheta.

15h00 - Feira dos produtos e serviços Ucranianos no Centro de Juventude do Funchal - Av. Calouste Gulbenkian;

15h00 - Corrida de Carros de Pau na Água de Pena;

16h30 - Iniciativa política da CDU sobre as falsas promessas dos governantes no Sítio do Poço Rodrigo (Monte);

20h00 - Art'Camacha no Largo da Achada;

21h00 - Rentrée do PSD-Madeira no Porto Santo com a presença de Miguel Albuquerque;

21h00 - 31.ª Festa Gastronómica do Peixe-Espada-Preto em Câmara de Lobos;

21h00 - Sessão de Observação Nocturna dos Astros na Casa do Areeiro.

O que já aconteceu neste dia?

Em 1907, nascia, em São Martinho de Anta, concelho de Sabrosa, Trás-os-Montes, o escritor português Miguel Torga, pseudónimo do médico Adolfo Rocha, autor de "Os Bichos", "Contos da Montanha", "A Criação do Mundo".

Foto Global Imagens

Em 1914, no começo do primeiro grande conflito mundial, o Reino Unido declarava guerra ao Império austro-húngaro.

Em 1928, morria o compositor checo Leos Janacek.

Em 1938, a Alemanha nazi demonstrava a inevitabilidade da II Guerra Mundial, dando início à mobilização dos efetivos.

Em 1948, a três semanas da invasão da Polónia, com a Checoslováquia e a Áustria já anexadas, Hitler e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ribbentrop, reuniam-se com o chefe da diplomacia de Mussolini, Ciano, consolidando a Aliança do Eixo.

Em 1943, no Quebec, Canadá, o presidente dos EUA, Frank D. Roosevelt, e o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, iniciavam a Conferência do Quadrant, na qual decidiram invadir a França ocupada pelas forças nazis.

Em 1944, concretizada a libertação de Paris e dos territórios do Norte, era aberto o oleoduto Pluto, entre a ilha de Wight e Cherburgo.

Em 1955, morria o escritor alemão Thomas Mann, na Suíça, Prémio Nobel da Literatura em 1929, autor de "Os Buddenbrook", "Montanha Mágica", "Doutor Fausto" e "Morte em Veneza".

Em 1963, duas semanas depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas condenar a política colonialista do Governo português, o ditador Oliveira Salazar insistia, num "discurso à Nação", na defesa do "bastião português em África".

Em 1975, era apresentado o Documento do COPCON, por oposição ao Documento dos Nove, surgido cinco dias antes. O Comando Operacional do Continente reforçava o papel político das Assembleias Populares. Ao conceito chamava "democracia de base".

Em 1981, a IBM lançava o primeiro "personal computer".

Foto Computer History Museum

Em 1982, morria o ator norte-americano Henry Fonda.

Em 1984, o atleta português Carlos Lopes conquistava a Medalha de Ouro na Maratona olímpica de Los Angeles.

Foto Global Imagens

Em 1992, morria o compositor norte-americano John Cage.

Em 2001, afundava-se o submarino nuclear russo Kursk, em exercício no Mar de Barents. Luís Miguel Militão Guerreiro ordena o assassinato de seis empresários portugueses na praia de Fortaleza, Brasil.

Em 2002, morria, aos 63 anos, Helena Vaz da Silva, jornalista, presidente do Centro Nacional de Cultura.

Em 2003, o futebolista português Cristiano Ronaldo entrava no clube inglês Manchester United.

Foto Global Imagens

Em 2004, as forças norte-americanas assaltavam Najaf. José Manuel Durão Barroso apresentava a equipa de comissários ao Parlamento Europeu. Morriam Godfrey Hounsfield, 84 anos, engenheiro britânico, Nobel da Medicina, criador da Temografia Axial Computorizada, e John Clark, 52 anos, diretor do Roslin Institute de Edimburgo, que desenvolvera o projeto de clonagem da ovelha Dolly.

Em 2005, a NASA lançava a sonda Mars Reconnaissance Orbiter, para obter mais informações do "planeta vermelho". Morria, aos 59 anos, John Loder, produtor discográfico britânico, responsável pelo lançamento de Bjork e da banda The Jesus And Mary Chain.

Em 2006, "Body Rice", a primeira longa-metragem de Hugo Vieira da Silva, era distinguido com a menção especial do júri do Festival de Locarno, que entrega o Leopardo de Ouro ao suíço "Das Fraulein", de Andrea Staka.

Em 2007, morria, aos 86 anos, Ronald Bracewell, cientista australiano, pioneiro do radiotelescópio e da ressonância magnética. Morria, aos 82 anos, Merv Griffin, produtor e apresentador de televisão norte-americano, criador do concurso "Roda da Sorte".

Em 2010, entrava em vigor a lei que obriga o pão português a conter menos sal. Morria, aos 69 anos, Ruy Duarte de Carvalho, escritor, poeta, cineasta, artista plástico, ensaísta e antropólogo. Nasceu em Portugal, naturalizou-se Angolano em 1975 e morreu na Namíbia.

Em 2013, morria o príncipe Johan Friso de Orange-Nassau, irmão do rei Guilherme Alexandre da Holanda que estava em coma desde fevereiro de 2012 na sequência de um acidente na Áustria. Tinha 44 anos. Morria, aos 99 anos, Laszlo Csatari, alegado criminoso de guerra nazi mais procurado do mundo, num hospital de Budapeste.

Em 2014, morria Lauren Bacall, atriz. Tinha 89 anos. Morria, aos 79 anos, Frans Brüggen, maestro holandês que se destacou na recuperação do repertório pré-romântico e na escolha do Coro Gulbenkian para as suas gravações, em sua casa, em Amesterdão.

Em 2018, o português Nelson Évora sagrava-se pela primeira vez campeão europeu do triplo salto, em Berlim, com a marca de 17,10 metros na final.

Foto Global Imagens

Em 2019, morria, aos 73 anos, Amélia Mingas, linguista angolana, antiga diretora executiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP, organismo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).

Em 2020, o Presidente da República promulgava o novo Estatuto do Antigo Combatente, aprovado por larga maioria no parlamento em 23 de julho. Morria, aos 67 anos, Carlos Buriti, músico angolano, um dos principais nomes do Novo Semba em Angola.

Em 2021, morria, aos 85 anos, Tarcísio Meira, ator brasileiro.

Em 2022, o nadador português Diogo Ribeiro conquistava a medalha de bronze nos 50 metros mariposa dos Europeus de Roma, numa prova em que voltou a bater recorde nacional.