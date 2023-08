Ambiente reforça vigilância nas serras da Madeira em dia de alerta vermelho por causa do calor

Face ao alerta meteorológico vermelho emitido pelo IPMA para temperaturas elevadas nas Regiões Montanhosas da Madeira o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza veio alertar, este sábado, que "é necessário adoptar condutas cautelosas no uso do espaço florestal, evitando comportamentos de risco que possam pôr em perigo pessoas e um património que é de todos nós".

Indicações

Desta forma relembramos que está proibido a realização de qualquer tipo de queimada e fogueira em espaço florestal.

Desaconselha-se a utilização dos fogareiro nas zonas de lazer em espaço florestal.

Desaconselha-se caminhadas nas zonas dos Picos mais altos da ilha da Madeira onde as temperaturas serão muito elevadas e a vegetação é essencialmente rasteira e arbustiva.

Deverá ser evitado, em espaço rural, a utilização de equipamentos que possam provocar faísca (motorroçadoras com discos, motosserras, tratores sem proteções de escape, cabeças destroçadoras de mato, rebarbadoras, máquinas de soldar entre outras)



Além disso, a estrada florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro será encerrada enquanto vigorar o alerta vermelho como medida preventiva.

Pede-se à população para evitar se deslocar em espaço florestal e não ter comportamentos de risco que possam perigar a floresta, como fumar ou utilizar qualquer tipo de fogo fora dos locais indicados para o efeito. Pedimos ainda à população que fique atenta e que em caso de fogo alertem de imediato as autoridades. Instituto de Florestas e Conservação da Natureza

Através do IFCN, a Secretaria do Ambiente vai "reforçar ainda mais os seus meios de vigilância e de primeira intervenção em espaço florestal e natural". A vigilância será reforçada com a Policia Florestal, Sapadores Florestais e Vigilantes da Natureza e ainda alguns Assistentes Operacionais do IFCN.