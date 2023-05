República Checa quer acabar com dependência do petróleo russo

A República Checa quer deixar de ter dependência do petróleo russo, através do aumento da capacidade do oleoduto TAL do porto italiano de Trieste, anunciou hoje o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, em Praga.

"O gasoduto TAL é fundamental e, neste momento, foi alcançado um acordo entre a empresa (checa) MERO e o consórcio TAL para realizar um projeto que deve ser concluído em 2024", disse o primeiro-ministro checo, depois de uma reunião com a homóloga italiana, Giorgia Meloni.

O governante checo não especificou números sobre o aumento da capacidade, mas a imprensa checa estima que através desta conduta, após investimentos entre 50 e 64 milhões de euros, poderão chegar a sete a oito milhões de toneladas de petróleo por ano.

O oleoduto conecta Trieste com a Alemanha (via Áustria), de onde o oleoduto se conectará ao oleoduto IKL para o país da Europa Central.

O oleoduto TAL pertence a um consórcio de oito empresas petrolíferas.

A República Checa importou quase sete milhões de toneladas de petróleo bruto, metade das quais chegou através do oleoduto IKL e a outra metade pelo oleoduto russo "Druzba".

O objetivo, segundo o primeiro-ministro checo, é "livrar-se da dependência dos combustíveis fósseis russos".

Meloni, por sua vez, afirmou que "a Europa não deve ser dependente de energia" e explicou que Itália tem "grandes projetos para fortalecer a autossuficiência energética".