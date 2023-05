Presidente da República elogia GNR no seu 112.º aniversário

O Presidente da República assinalou hoje o 112.º aniversário da Guarda Nacional Republicana (GNR) e elogiou esta força de segurança de natureza militar pelo seu papel na "preservação da ordem pública na democracia portuguesa".

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa classifica a GNR como "instituição basilar no garante de direitos e liberdades, de segurança dos cidadãos".

Segundo o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, a GNR tem uma história de "cento e doze anos de cumprimento rigoroso de missão nacional, sempre adaptada às novas exigências, apostando também no desenvolvimento de relações de confiança e proximidade".

"Uma missão baseada na vontade de bem servir, perante um leque diversificado de operações sob a sua responsabilidade e que preserva a cooperação com os diversos atores do setor da segurança nacional", acrescenta.

Marcelo Rebelo de Sousa "felicita, por isso, todas as mulheres e todos os homens da GNR, militares e civis, que, com disciplina, zelo, determinação e coragem, honram o compromisso que assumiram com o país, que preservam a idoneidade da instituição, que atuam diariamente, e de forma empenhada, focados na resposta eficiente a todos os nossos concidadãos".

Há um ano, nesta data, o Presidente da República atribuiu o título de membro-honorário da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito à GNR, numa cerimónia comemorativa do seu 111.º aniversário, em Lisboa, como símbolo de gratidão e confiança.