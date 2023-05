Presidente da República discursa hoje no Parlamento Europeu após encontro com Metsola

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursa hoje sobre os desafios da União Europeia (UE) numa sessão solene no Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, após um encontro com a presidente da instituição, Roberta Metsola.

Pelas 10:45 (hora local, menos uma em Lisboa), está prevista a chegada de Marcelo Rebelo de Sousa ao Parlamento Europeu em Estrasburgo, onde irá assinar o livro de honra e reunir-se com Roberta Metsola, fazendo a seguir uma intervenção no hemiciclo.

Depois, o chefe de Estado português seguirá para a sede do Conselho da Europa, onde se reunirá com a secretária-geral daquela instituição, Marija Pejcinovic Buric, almoçando com funcionários portugueses do Parlamento Europeu.

Na terça-feira, à chegada a Estrasburgo, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, na sua intervenção de quarta-feira no hemiciclo europeu iria analisar os "grandes desafios" da UE, abordando "todos os órgãos de soberania" portugueses, incluindo o Governo.

A visita a Estrasburgo surge numa altura de divergência entre o chefe de Estado e o primeiro-ministro português, António Costa, em relação à permanência no Governo do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

Na passada quinta-feira, numa comunicação ao país, o Presidente da República prometeu que estará "ainda mais atento e mais interveniente no dia a dia" para prevenir fatores de conflito que deteriorem as instituições e "evitar o recurso a poderes de exercício excecional".

O chefe de Estado qualificou a sua discordância em relação à decisão do primeiro-ministro de manter João Galamba como ministro das Infraestruturas como uma "divergência de fundo" e considerou que essa decisão de António Costa tem custos "na credibilidade, na confiabilidade, na autoridade do ministro, do Governo e do Estado".