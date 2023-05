Costa desdramatiza "divergência rara" com o Presidente da República

O primeiro-ministro desdramatizou hoje a "divergência rara" com o Presidente da República a propósito do caso Galamba, manifestando a intenção de manter uma "boa cooperação" com os outros órgãos de soberania.

"Não se justifica dramatizarmos que tenha havido um momento em que as agulhas não tenham ficado acertadas", afirmou António Costa à saída do Picadeiro Real, em Belém, após a cerimónia de entrega do Prémio Camões à escritora moçambicana Paula Chiziane.