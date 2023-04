Um sismo de fraca intensidade (1.7 na escala de Richter) foi registado esta tarde, pelas 13h24, no mar da Madeira, cerca de 40 quilómetros a sul do Funchal.

De acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo ocorreu a 2 quilómetros de profundidade. Por ter sido fraco, não foi sentido pelas pessoas.