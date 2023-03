Ordem dos Engenheiros dedica tarde às "entidades inspectoras de Instalações Eléctricas'

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros está a organizar um seminário denominado 'Tardes de Emgenharia', dedicado à temática das 'Entidades Inspetoras de Instalações Elétricas - LabSIAM'. O evento acontece a partir das 17h30, do dia 28 de Março, na sede regional.

"A Portaria n.º 192/2022, que aprova as metodologias para a realização de inspeção por parte das Entidades Inspetoras de Instalações Elétricas de serviço particular (EIIEL), definiu a obrigatoriedade da realização, de forma faseada, de inspeções às instalações elétricas. Estão abrangidas, desde dezembro de 2022, as instalações do tipo C alimentadas em Baixa Tensão Especial (BTE). Ao longo do ano de 2023 serão incluídas as restantes instalações elétricas, incluindo UPACs com potência superior a 30 kW", explica uma nota enviada à comunicação social.

A Ordem dos Engenheiros considera que estamos perante um novo paradigma que necessita de ser divulgado e discutido pela comunidade eletrotécnica da Região Autónima da Madeira, uma vez que as Inspeções a Instalações Elétricas são um tema essencial para a actividade dos Engenheiros Eletrotécnicos no projecto, execução e exploração de Instalações Elétricas".

O LabSIAM – Serviço de Inspeções e Aparelhos de Medida que faz parte da Empresa de Electricidade da Madeira e que está acreditado como EIIEL foi convidado para falar sobre o tema. A apresentação será realizada por Acácio Quadrado, Director Técnico daquela entidade inspectora.