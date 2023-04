O piloto madeirense Bernardo Sousa está bem, apesar de combalido após o acidente que sofreu no na primeira classificativa do Rallye Casinos do Algarve, este sábado.

Tanto ele como a co-piloto Inês Veiga foram transportados para o hospital para exames após baterem num "barranco" como explica no vídeo dirigido aos fãs e partilhado nas redes sociais.