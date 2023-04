Mais de 50 jovens social-democratas debatem pessoas em situação de risco

Mais de meia centena de jovens juntaram-se, no Café Museu, no Funchal, no final desta semana, para debater a temática das pessoas em situação de risco. A iniciativa da JSD Madeira contou com a participação de Diana Lima, , mestre em ciências sociais e vencedora do prémio +Valor 2022, atribuído pela Assembleia Legislativa da Madeira.

Vítor Abreu, dirigente da estrutura, relevou o “empenho" dos jovens militantes, referindo ainda que “a JSD está atenta a estas questões e tem vindo a desenvolver um trabalho intenso com as instituições da Região”. As temáticas abordadas foram, versaram desde “uma falsa sensação de insegurança na cidade do Funchal, fruto de uma mediatização do tema das pessoas em situação de sem abrigo, passando pela questão da toxicodependência e das novas substâncias sintéticas, amplamente discutido na sociedade madeirense nos últimos meses”, detalhou o jovem dirigente citado em nota de imprensa.

O porta-voz da iniciativa lembrou também "o trabalho da JSD no acompanhamento destas matérias ao longo dos últimos anos".

“Num primeiro momento, em Março de 2022, a JSD/Madeira assinou um protocolo com a Fundação Portuguesa da Luta contra a SIDA, desenvolvendo acções de sensibilização em vários concelhos da Região sobre a prevenção para os comportamentos de risco e, mais recentemente, auscultou diversas instituições como são exemplo as reuniões de trabalho com associação CASA e o Centro Social e Paroquial do Carmo", onde procurou inteirar-se "do investimento e da estratégia das próprias instituições no âmbito do PRR, nomeadamente com as equipas de rua”, recordou Vítor Abreu.

No âmbito da discussão, a oradora convidada Diana Lima explicou, aos jovens social-democratas a importância de se debater a temática, "numa óptica de prevenção de comportamento para evitar as situações de vulnerabilidade destas pessoas", lembrando a importância da plataforma informática comum às instituições que intervêm nesta área, já legislada a nível regional, "para uma melhor partilha de informação dos beneficiários dos apoios".

Foram ainda debatidas outras temáticas associadas ao tema, tais como: "as respostas em matéria de emergência, os potenciais benefícios da aplicação de programas como o 'housing first' e a eventual necessidade de criar, numa futura estratégia para as pessoas em situação de risco, a figura do gestor executivo com a responsabilidade de monitorizar a aplicação da estratégia, sob a tutela direta do Secretário Regional competente", avança a JSD.

Para Vítor Abreu "a grande conclusão desta iniciativa é que a JSD, como escola de formação que é, deve pautar-se por discutir diferentes pontos de vista, alargar horizontes e deixar contributos consistentes ouvindo os envolvidos no sector". "Não embarcamos em falsos alarmismos, como faz a oposição, mas estamos conscientes de que há sempre espaço a melhorar”, rematou.