O Marítimo venceu esta tarde o Boavista por 4-2, em partida realizada no Estádio do Marítimo. Um resultado que permitiu aos verde-rubros recuperarem o 16.º lugar, que dá acesso ao play-off, agora com 19 pontos.

André Vidigal, aos 3 minutos e aos 50, e Félix Correia, aos 22 e Riascos (90+6), marcaram pelo Marítimo, respondendo o Boavista através de golos de Salvador Agra (59) e Bruno Lourenço (86).