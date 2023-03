Abril está à porta, os dias estão mais quentes e com mais luz e, muitas são as famílias em contagem decrescente para o convívio do Domingo de Páscoa, que acontece a 09 de Abril. Esta tradição que reúne a família em momentos de grande partilha e confraternização à volta da mesa, pode por vezes ser desafiante para os que ficam encarregues pelos seus preparativos. Este ano no Castanheiro Boutique Hotel o menu especial Páscoa está repleto de aromas primaveris e reserva para o final uma surpresa de chocolate com fio de ovos e griottines, um doce tão característico da época que fará a delícia de miúdos e graúdos.

A ementa pensada em detalhe pelo Chefe residente desta unidade hoteleira, Maurício Gonçalves, considera a prova de quatro pratos, bebidas incluídas durante a refeição, café e petit fours por 45€ por pessoa, apresentando-se assim como uma excelente alternativa para que possa aproveitar ao máximo este dia, sem ter de se preocupar com a lista de compras ou ceder na qualidade da refeição que tradicionalmente completa este momento em família.

MENU:

Atum da época e três pimentas, a abacate e coentros

Sela de tamboril e cevadinha provençal, açafrão

Sorbet de framboesas

Perna de borrego da noite confitado, Humus do grão-de-bico, molho do assado e menta com pickles e erva-doce

Surpresa de chocolate e fios de ovos e Griottines

Café e Petit Fours

Reserve o seu almoço de família connosco:

+351 291 200 100 | [email protected]