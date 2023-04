Largo da Restauração foi o centro de animação deste último dia da Feira do Livro

Hoje, às 15 horas, o Largo da Restauração foi o centro de animação com a sua última actividade da Feira do Livro do Funchal, o espectáculo "Alfredo Alfredo, O palhaço que tem medo" com Marta Garcês.

A história revolve à volta de Alfredo que, ao contrário do palhaço tradicional e original, não sabia como fazer rir. Alfredo parte numa viagem desanimada, mas acaba por encontrar personagens de um mundo encantado que a maior das lições lhe vão ensinar!

O espectáculo "Alfredo Alfredo, O palhaço que tem medo" é uma peça de teatro, em jeito de conto encenado com várias personagens, música, magia e interação com crianças. É um texto original de Marta Garcês, mentora do projecto Rumindo & Conclusindo, cujo aborda as temáticas da inclusão, tolerância e diferença.

Marta Garcês começou no mundo do teatro desde muito cedo, estreando-se no Teatro Municipal Baltazar Dias em 2006. Actualmente, a autora dedica-se a vários projectos profissionais, do qual destaca as produções teatrais pedagógicas que escreve e encena e que leva às escolas da região.

Relembramos que a Feira do Livro acaba hoje com a última atuação da noite às 19 horas e 30 minutos.