Casa cheia no concerto deste domingo dos Men on the Couch

A Feira do Livro encerrou, hoje, pelas 21 horas, com a actuação dos Men on The Couch, no palco principal. A banda madeirense contou com casa cheia.

O repertório da banda é inspirado na energia das actuações de bandas, como os Artic Monkeys e Red Hot Chilli Peppers, na pureza dos Beatles e na sensibilidade de Caetano Veloso e Tom Jobim.

Os artistas madeirenses preparam-se para divulgar em Maio o seu segundo álbum, num tom jovial como o anterior, embora agora possua uma roupagem mais madura.

As origens da banda remetem até uma cave na ilha da Madeira, o berço de um relacionamento aprofundado pela música. Com o passar do tempo, a banda trocou o inglês pela língua portuguesa e a cave por um estúdio. Em 2019 a banda gravou o primeiro disco, 'Senso Comum', no Black Sheep Studios em Sintra.

A Feira do Livro continuará a proporcionar uma ampla variedade de actividades e apresentações até ao dia 2 de Abril, na Avenida Arriaga.