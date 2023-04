Marco Meneses bate recorde mundial dos 200 costas no Funchal

Marco Meneses bateu este domingo, dia 2 de Abril, o recorde do mundo dos 200 costas (S11) de natação adaptada nas eliminatórias do Open de Portugal – Funchal 2023, anunciou a Federação Portuguesa de Natação.

"O nadador do Crasto terminou com 2.26,95 minutos melhorando o recorde do mundo de 2.28,24 na posse do checo David Kratochvil desde 9 de março em Lignano Sabbaiadoro, Itália", detalha a mesma nota.

Este não é o primeiro recorde de Meneses. O nadador paralímpico bateu a 17 de Março o recorde do mundo dos 50 costas no decorrer do WPS World Series Great Britain de 16 a 19 de Março de 2023, Sheffield (Reino Unido). O nadador português (S11) venceu a final dos 50 costas com 31,47 segundos (1026 pontos), melhorando o anterior máximo mundial também na posse do checo David Kratochvil (31,58).

Este recorde era o que mais gostava de bater. Em Itália tinha batido, mas o meu adversário fez melhor que eu por isso vim aqui para fazer melhor. Aqui no Funchal, foi um recorde bem difícil, mas com o apoio do publico também ajudou muito. Eu sinto muito o apoio do publico o que me dá mais força. A gora o objectivo é no Mundial tentar conquistar medalhas. Marco Meneses

A Federação ressalva que o recorde obtido, hoje, no Funchal, carece de confirmação por parte do WPS - World Para Swimming.

Para além da consagração dos novos campeões nacionais, o evento que está a ter lugar no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal continua a ficar marcado por excelentes marcas individuais, que já permitiram a obtenção de recordes de Portugal e da Madeira, bem como novos mínimos para os Jogos Olímpicos Paris'2024, Campeonatos do Mundo e Europeus da modalidade.