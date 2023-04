O treinador do Marítimo, José Gomes, promoveu cinco novidades no onze do Marítimo para a partida com o Boavista, agendada para as 15h30, no Estádio dos Barreiros.

As notas mais destacadas vão paras as entradas de Paulinho para o lado direito da defesa, remetendo o até aqui titularíssimo Cláudio Winck para o banco de suplentes, bem como de Rafael Brito para o centro do meio-campo, no lugar de Beltrame, e de Félix Correia para o lado direito do ataque, rendendo Riascos. René Santos, castigado, saiu para dar o lugar de Mosquera e Léo Pereira, suspenso pelo clube, cede a posição a André Vidigal.

Deste modo, o Marítimo apresenta-se com Marcelo Carné; Paulinho, Zainadine, Mosquera e Vítor Costa; Val Soares, Rafael Brito e Xadas; Félix Correia, Pablo Moreno e André Vidigal.

O Boavista, por seu lado, joga com Bracali; Cannon, Sasso e Abascal; Malheiro, Ibrahima, Makouta e Bruno; Salvador Agra, Yusupha e Masa.