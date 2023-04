Cafôfo denuncia tentativa de assassinato de carácter

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas concedeu ao DIÁRIO uma entrevista de um ano de balanço ao exercício de funções.

O governante fala de quase tudo: dos problemas na Diáspora, da rede consular, da TAP, da operação da euroAtlantic que não se concretizou, na relação que tem com o Governo Regional, da ambição que não tem para voltar a ser candidato às eleições regionais e um pouco do PS-M porque falar muito do partido é não contribuir para a tranquilidade que deseja, revela.

Uma entrevista que pode ser lida na edição impressa de hoje em que o prato forte é a reacção às notícias de investigação quando ainda era presidente de Câmara do Funchal. Fica o excerto em vídeo da conversa registada em plena baixa do Funchal.