Alunos da Quinta Grande recriam história de António Mota na Feira do Livro

A dramatização da história de António Mota “Onde está a minha mãe?”, pela turma do 4.ºA da Escola Básica da Quinta Grande, marcou o arranque das actividades do último dia da Feira do Livro do Funchal. A iniciativa teve lugar pelas 11h00, no Largo da Restauração.

“Onde está a minha mãe” conta a história de dois irmãos, Bitó e a Fabi, que partem à descoberta do mundo fora da sua pequena toca, enquanto tentam encontrar a mãe. Segundo uma nota da organização da Feira do Livro, a turma da Escola da Quinta Grande é constituída por 12 alunos, com idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos, que adoram ler, estudar e brincar. Com esta dramatização, os alunos pretenderam alertar o público para a importância de sair da zona de conforto e explorar o mundo que nos rodeia.

A 49.ª Feira do Livro do Funchal encerra com o concerto dos Stardust Acoustic Project, que terá lugar pelas 19h30, no palco principal.