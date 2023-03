Nacional vence Marítimo em jogo treino

CD Nacional e CS Marítimo fecharam esta manhã a sua semana de trabalhos com um jogo treino que teve como palco o Estádio da Madeira.

Neste que é um fim-de-semana marcado pela paragem das competições oficiais, nomeadamente da I e II Liga, onde estas colectividades estão inseridas, devido aos compromissos das selecções Nacionais, ambos os técnicos aproveitaram para afinar estratégias para os embates que irão ter no próximo fim-de-semana.

Registe-se que os alvinegros jogam diante do Vilafranquense no reduto deste, em partida referente à 26.ª jornada da II Liga agendada para domingo dia 2 de Abril pelas 15h30. Quanto aos verde-rubros jogam no mesmo dia e no mesmo horário, no seu estádio diante do Boavista em jogo da 26.ª jornada da I Liga.

Voltando ao jogo treino, os nacionalistas viriam a vencer por 1-0, com o golo a ser apontado ao minuto 70, por intermédio de Zé Manuel.

Quer o técnico Filipe Cândido, quer José Gomes aproveitaram esta sessão para dar minutos aos jogadores menos utilizados ao longo desta época.