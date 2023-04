O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, destacou, à margem das celebrações do Domingo de Ramos, que "faz parte do ser madeirense o ser cristão", apontando que os residentes na Região Autónoma da Madeira "têm fé em Jesus Cristo e vivem a Semana Santa".

[Os madeirenses] têm fé em Jesus Cristo e vivem a Semana Santa. Faz parte do ser madeirense o ser cristão e o passar com gestos e exteriormente aquilo que é a fé, que é vivida interiormente. D. Nuno Brás

Reconhecendo que o Natal é a "grande festa" católica na Madeira, o prelado lembra que as celebrações natalícia estão associadas às da Páscoa, já que "a manjedoura do Natal é já um começo da cruz".

A missa do domingo de Ramos inicia aquilo que é chamada a Semana Maior, a mais importante. Celebramos o centro do ministério cristão, a morte e a ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. D. Nuno Brás

Para esta Páscoa, D. Nuno Brás deixa uma mensagem de esperança aos fiéis, advertindo que "Deus é capaz de retirar vida, de ressuscitar todas as realidades".

Deus pode transformar, - desde que lhe demos espaço -, a derrota em vitória e em vida. D. Nuno Brás

O Bispo do Funchal presidiu esta manhã as celebrações do Domingo de Ramos, com início na Igreja do Colégio, onde foram benzidos os Ramos e de onde saiu a processão dos Ramos em direcção à Igreja da Sé para a eucaristia.