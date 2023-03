Nacional fica-se pelos 'quartos' da Taça de Portugal em futsal

O Clube Desportivo Nacional estreou-se hoje na 'final 8' da Taça de Portugal em futsal masculino, que está a ter lugar na Póvoa do Varzim.

Os alvinegros e a formação do SC Ferreira do Zêzere protagonizaram, aquele que foi o primeiro encontro dos quartos-de-final da competição.

Diante do conjunto que milita no escalão maior do futsal português, I Divisão, os alvinegros, que lutam pela subida à II Divisão nacional da modalidade, seriam eliminados ao perder por 4-0.

A equipa orientada pelo técnico Francisco Aguiar realizou uma exibição de grande nível num jogo muito intenso mas não conseguiu, no entanto, superar o favoritismo da equipa do Ferreira de Zêzere.

Ao intervalo, os madeirenses perdiam por apenas por 1-0, com o golo forasteiro a ser marcado por Diogo Simões aos 15 minutos.

No segundo tempo, o Nacional foi atrás do 'prejuízo' e chegar à igualdade no marcador. Contudo o adversário acabou por ser mais feliz nos minutos finais da partida, vencendo por 4-0, com golos de Costelinha (37 e 40) e Nicolas Tomé (39).

"Apesar deste resultado, a equipa de futsal está de parabéns pela imagem positiva do CD Nacional e da Região Autónoma da Madeira que deixou em toda a prova rainha do futsal português", pode ler-se no site oficial do clube insular.