Matrículas no Ensino Superior começam a 28 de Agosto

As matrículas no Ensino Superior Público começam mais cedo este ano lectivo. As candidaturas para a primeira fase de acesso ao Ensino Superior decorrem de 24 de Julho a 7 de Agosto e o prazo para as matrículas arranca dia 28, dando 15 dias aos alunos para se prepararem.

"Será antecipado todo o calendário de colocações do concurso nacional de acesso, garantindo um período mínimo de 15 dias de intervalo entre a colocação da 1.ª fase e o início da actividade lectiva (actualmente inexistente) e todas as colocações em Setembro.

Deste modo, garante-se o início de actividade lectiva praticamente em simultâneo para todos os novos estudantes, evitando a perda de cerca de três semanas de aulas para os que ingressam na 2. ª fase e cerca de seis na 3.ª fase", explica o Ministério da Ciência, Tecnologias e Ensino Superior (MCTES) numa nota de imprensa citada pelo DN.

O prazo para as matrículas prolonga-se até 30 de Agosto.

De ressalvar que os resultados da primeira fase de acesso serão divulgados apenas dia 27.

As universidades e politécnicos portugueses contam, este ano, com 54.733 vagas. Na Madeira são 675, o mesmo número do que no ano anterior.

Outra das novidades é a criação de um contingente para os alunos carenciados e de mais hipóteses para os emigrantes.