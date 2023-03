Não houve totalistas no concurso desta sexta-feira, 31 de Março, do Euromilhões, por isso no sorteio da próxima terça-feira, 4 de Abril, vão estar em jogo 40 milhões de euros.

Neste concurso dois apostadores no estrangeiro foram contemplados com um segundo prémio, no valor de 346.909,77 €.

Para Portugal vieram cinco 4.º prémios no valor de 1.870,66 €.

Consulte aqui os resultados: