Inflação versos especulação

Virou moda a inflação e por isso todos se aproveitam dela. Temos um sistema económico tão perverso que se aproveita da inflação para gerar a especulação. As estatísticas dizem que a inflação subiu para 7% ou 8% mas é pura mentira, pois quando compramos um qualquer artigo notamos preços com 40% ou 50% a mais. Apenas um exemplo: li há pouco tempo na C.Social que a Ilha da Madeira já era auto-suficiente na produção de ovos, todavia uma embalagem de 30 ovos que custava 4.50€ passou a custar 6.80€ (mais 50%) se os ovos não são importados e as galinhas também não como se justifica tal aumento? Já sei irão basear-se no preço da ração mas essa não justifica tal aumento basta comparar o aumento de um saco de ração e o aumento numa cartela de 24 ovos. Isto é apenas um pequeno exemplo porque poderíamos falar, no azeite com mais 50€ poderíamos falar no óleo que subiu 100%. Produtos houve que aumentaram mais de100%, entre eles a cenoura que aumentou o triplo. Foi uma inflação generalizada - diria descarada - desculpando-se na guerra entre a Russia e a Ucrânia que embora afetasse alguns produtos não afetaram a generalidade. Isto é especulação e especulação é crime e o crime terá de ser controlado pelas autoridades. Alguns vigaristas aproveitaram a palavra inflação para inflacionarem tudo. Não pode ser o povo a suportar toda esta especulação sem que seja defendido pelas autoridades competentes. Os gananciosos ainda não perceberam que sem consumidores com poder de compra a economia arrisca-se a colapsar. É sem dúvida o intermediário que inflaciona os preços prejudicando altamente o produtor e o consumidor O modelo de economia livre e selvagem está na moda e os governantes não se atrevem a contrariá-lo por medo dos grandes grupos económicos mas isto não pode continuar assim e pelo menos os produtos de primeira necessidade terão forçosamente de ter a margem de lucros tabelada como em tempos era usual e o comercio até era mais saudável. Para travar esta descontrolada inflação, agora e no futuro, só com aumento real de salários e reformas e controlo, pelo Governo, na margem de comercialização. Ainda tem havido aumento de salários e pensões mas acreditem que de nada vale, pois esses aumentos são logo absorvidos pelo custo de vida como temos constatado ultimamente. Ainda bem que para distrair os madeirenses desta inflação monstruoso apareceu o famoso inquérito aos favorecimentos aos amigos e às obras inventadas que serviram para um grande show off para a Oposição mostrar trabalho, dar protagonismo ao deputado Sergio Marques que quase era esquecido de ser chamado à comissão de inquérito como principal protagonista e, sobretudo, fazer brilhar Miguel Albuquerque que usou e abusou da sua soberba para responder – mal - por escrito a 150 perguntas. Claro que desta novela nada sairá pois ele reafirma em tom de desprezo que que tudo o que o seu Governo fez foi bem, planeado e bem executado, incluso a Marina do Lugar de Baixo e até justificou os “elefantes brancos” do seu e do Governo anterior. Que esperavam os deputados da Oposição e os madeirenses em geral? que ele admitisse toda a porcaria que fizeram durante quase 50 anos? Que enumerasse os 40 milhões do projeto das algas que deitaram à água no Porto Santo? Que justificasse os heliportos que nunca serviram para nada? Que explicasse o aumento da Pontinha para nos proteger dos tsunami? Que justificasse o esbanjamento em obras megalómanas para ganhar eleições? Que justificasse os investimentos inúteis nos parques industriais e Sociedades de desenvolvimento? Que confessasse que favorecia grupos empresariais porque nunca se sabe quando vimos a precisar dos “homens de negro? Não! Vocês, oposição, é que são uns atrasadinhos, não percebem nada disto e coitadinha da Madeira se não fosse governada pelo PSD-M. Vocês comem e calam porque os madeirenses votam em mim e eu é que sou o dono disto tudo. Ah! e não me voltem a incomodar com 150 perguntas por escrito, pois já conhecem a resposta e além disso eu tenho que preparar as próximas eleições para voltar a enganar o “Zé”. As declarações de Sérgio Marques à Assembleia foi chuva no molhado, não acrescentou nada àquilo que os madeirenses estão carecas de saber e na certeza que os abusos de poder continuarão. Os dois empresários que foram chamados à comissão de inquérito, foram ali passear o estatuto encavalitados no dorso da fortuna e protegidos pelo regime, até parece que se divertiam com a “divina comédia” Os madeirenses, esses, continuam a ver as verdades mas fazem que nada têm a ver com isso e a assobiar para o lado.