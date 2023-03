Jornais destacam problemas na habitação, educação e inflação entre outras notícias

Bom dia. Estas são as principais notícias da imprensas nacional nesta quarta-feira, 22 de Março de 2023.

No Público:

- "Gulbenkian e ULisboa juntam-se para criar instituto de topo na biomedicina"

- "Educação. Só 53 estudam para ser professores de Matemática. Vão ser precisos 1500"

- "Banca. Credit Suisse tira 2,6 milhões de euros a fundo da Segurança Social"

- "Parlamento. PS e PSD avisam que metadados não se resolvem na Constituição"

- "Habitação. Marcelo renova críticas ao promulgar primeiros apoios"

- "Abusos sexuais. Lisboa foi a última diocese a afastar padres suspeitos"

- "Guerra na Europa. Putin diz que plano de Xi é base para paz na Ucrânia"

- "Aviação. TAP regressa aos lucros num ano em que voltou a contratar"

- "Conferência Público. Um dia a debater os desafios da liberdade, da democracia direta ao declínio do Ocidente"

- "Parceria MAAT/Vitra. Repensar a dependência do plástico num a exposição que conta a sua história"

No Correio da Manhã:

- "Bolsonaro em Lisboa para cimeira das direitas. Convenção Internacional pode ser no Campo Pequeno"

- "Chega organiza o evento. Extrema-direita europeia convidada"

- "Acompanhante privativo de CR7 fora da seleção"

- "Previsto alívio dos juros em 2025"

- "Hospitais privados obrigados a devolver dinheiro a utentes"

- "Comissão de inquérito. TAP quer esconder documentos 'secretos'"

- "Funeral de Rui Nabeiro. Povo e Estado no último adeus ao comendador"

- "Treinador do FC Porto à beira da rutura. Sérgio Conceição e Pinto da Costa em rota de colisão"

- "Diz Grimaldo. Benfica na Champions para lutar"

- "Diocese de Lisboa. Patriarca afasta quatro padres suspeitos de abusos"

- "Matosinhos. Disputa por cão decidida em tribunal"

- "Professores. Ministro da Educação e sindicatos em novo braço-de-ferro"

No Jornal de Notícias:

- "Alunos do Superior pedem mais apoios de emergência"

- "Preço da água com valores recorde no Porto"

- "Foz do Douro. Petroleiro em chamas sem derrame visível"

- "TAP. Sindicatos criticam lucros à custa de cortes salariais"

- "Braga. Guerra de clubes com seguradora acaba em tribunal"

- "Universidades. Cursos de excelência com aumento de vagas até 10%"

- "Música. The Chemical Brothers abrem North Festival"

- "FC Porto. Investimento no plantel gera tensão interna"

- "Seleção. CR7 em vias de ser o mais internacional de sempre"

No Diário de Notícias:

- "Inflação dá folga de 3,2 mil milhões a Medina. Apoios podem ir até 2024"

- "Recrutamento nas Forças Armadas. Há poucos candidatos e o caso na Marinha pode agravar a situação"

- "Habitação. Marcelo lidera oposição a novas medidas, PS pede 'equilíbrio' ao PR"

- "CEO de saída. Christine põe TAP a dar lucro 2 anos antes do previsto e sindicatos pedem fim dos cortes"

- "Crise na educação. Reunião 'sem tabus' vai discutir carreira docente"

- "Drogas mais usadas. Cocaína, canábis e ecstasy são consumidas aos fins de semana"

- "Hortas biológicas. Convento dos Capuchos volta a ser cultivado após 400 anos"

- "Donika Gervalla-Schwarz, ministra dos Negócios Estrangeiros kosovar: 'Sérvia tem de ser séria na normalização de relações com o Kosovo'"

No Negócios:

- "Construção arrasa pacote da habitação do Governo"

- "Pedro Siza Vieira, advogado: 'Não vi ainda um aumento das margens da distribuição por aí fora'"

- "TAP está mais rentável do que potenciais compradores"

- "Reputação da Suíça como praça financeira 'nunca mais será igual'"

- "Sustentabilidade 20|30. José Furtado, presidente executivo das Águas de Portugal: 'Temos de nos habituar a viver com menos água'"

- "Automóveis. Na Europa, um em cada quatro Teslas é vendido a portugueses"

- "Contas públicas. Há 750 milhões de folga para novas medidas"

No A Bola:

- "'Onda é gigante mas há que ter os pés no chão', Grimaldo, porta-voz das emoções no balneário das águias"

- "Choque! Pinto da Costa e Conceição de costas voltadas"

- "A velha Luz apagou-se há 20 anos"

- "Sporting. Esgaio. 'Precisava de me sentir mais confiante'"

No Record:

- "Sérgio ameaça sair já. Revoltado com declarações de Pinto da Costa"

- "Treinador respondeu ao presidente: 'Foram títulos conquistados com ou sem recursos'"

- "Sporting. Renovação para Bragança"

- "Benfica. 'Giménez tem o perfil de que Schmidt precisa', garante Júlio Velázquez"

- "Seleção. Felix admite três centrais: 'Vamos atacar com mais gente'"

- "Entre as 7 principais Ligas Europeias. Ninguém falha mais penáltis do que nós"

E no O Jogo:

- "Sérgio deixa recado. Treinador do FC Porto volta a mostrar insatisfação, mas ainda não falou com Pinto da Costa"

- "Seleção. João Félix levanta ponta do véu sobre as intenções de Martínez: 'Vamos atacar com mais gente'"

- "Bruno Fernandes a todo o vapor: é recordista de utilização nas principais ligas'"

- "Benfica. Em entrevista, o lateral abordou tudo, menos o prolongamento da ligação às águias: Renovação é tabu para Grimaldo"

- "Sporting. Criativo do Famalicão referenciado para o lugar de Pote. Iván Jaime agrada a Rúben Amorim"

- "Braga. Artur Jorge sobe a fasquia para a ponta final da época: 'Queremos sentir a pressão do topo'"

- "Boavista. Bruno Onyemaechi: 'Em criança vencia todas as corridas'"