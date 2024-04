Ben Dhiman mantém vantagem confortável nos 115 km do MIUT

Sem a concorrência de Miguel Arsénio, que aparenta dificuldades físicas, o norte-americano Ben Dhiman parece imparável rumo à vitória na prova de 115 km do Madeira Island Ultra-Trail. Passou pelo posto de controlo do Pico do Areeiro com uma vantagem bastante confortável, de 13:46 minutos sobre o Sebastian Krogvig, agora o mais directo perseguidor do líder da prova.

Sebastian Krogvig é o 2.º classificado na prova principal. Foto Miguel Espada/ASPRESS

Miguel Arsénio, que chegou a liderar a prova, perdeu muito tempo entre o Curral das Freiras e o Pico Ruivo, ao que tudo indica devido a problema de ordem física, já que até foi ultrapassado pelo atleta norueguês, agora 2.º classificado da prova de 115 km. De resto, segundo foi possível apurar, o atleta português está mesmo a ponderar desistir no posto de controlo do Chão da Lagoa.

Ben Dhiman domina e já chegou ao Chão da Lagoa

Na passagem pelo posto de controlo do Pico do Areeiro, e com 79.3 km percorridos de 115, Ben Dhiman levava 10:10:42 horas de prova.

De resto, o norte-americano acaba de passar pelo posto de controlo do Chão da Lagoa, às 10:37:37, mantendo essa tal vantagem confortável sobre a concorrência.

Anne-Lise Rousset lidera nas atletas femininas

Entre as atletas femininas, as primeiras estão agora a caminho do Pico Ruivo, numa altura em que a francesa Anne-Lise Rousset Séguret lidera.