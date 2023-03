JPP promete "alterar mensagem" política nos media

É mais uma reacção à sondagem do DIÁRIO e para a TSF-Madeira realizada pela Aximage. Agora do secretário-geral do Juntos Pelo Povo. Considera Élvio Sousa que o estudo “padece de uma amostra reduzida”, referindo-se às 603 entrevistas efectuadas, o que na sua opinião “retira rigor e maturidade ao estudo”.

Ainda assim a sua leitura é de que “aponta para um crescimento do JPP, apesar do comprovado tratamento jornalístico discriminatório por parte de alguns media, e de técnicas inquisitoriais de censura editorial”.

Ora, essa situação, sublinha, “fará que tenhamos que alterar substancialmente a forma como vamos passar a mensagem, numa situação de discriminação e de bipolaridade deliberada”, comentou os resultados.

A sondagem veiculada hoje dá uma subida significativa ao JPP obtendo 12,6% das intenções de voto ficando muito próximo do PS que atinge 15,3%, mas longe dos 50,0% do PSD/CDS. Assim, a sete meses das eleições regionais, o JPP teria sete deputados mais 4 do que conseguiu nas eleições regionais de 2019.