JPP lembra que "foi este Governo que prometeu resolver as listas de espera"

Saúde preocupa mais. A maioria dos inquiridos na sondagem realizada pela Aximage para o DIÁRIO e a TSF-Madeira elege a Saúde como prioridade do governo que sair das próximas eleições regionais. Seguem-se a Habitação e a Economia, considerada pior do que há quatro anos. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 2 e 3.