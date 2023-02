PS acusa Albuquerque de estar mais preocupado com o imobiliário de luxo do que com o acesso à habitação

O PS-Madeira criticou, hoje, o Governo Regional pela sua incapacidade para apresentar soluções para o problema do acesso à habitação na Madeira. Sérgio Gonçalves denunciou o esbanjamento de dinheiro "em tachos", valores que poderiam ser canalizados para o sector habitacional.

Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, Sérgio Gonçalves deu conta do facto de a Madeira ser uma das regiões do país onde os preços da habitação mais subiram e de as taxas de juro implícitas aos créditos à habitação estarem em máximos de 12 anos, apontando que há mais de 5 mil famílias com carências habitacionais e que “as medidas do Governo Regional são insuficientes”.

De acordo com o presidente do partido, “o presidente do Governo Regional parece mais preocupado com os vistos ‘gold’ ou com o imobiliário de luxo do que com o acesso à habitação por parte dos madeirenses”.

O socialista chamou ainda a atenção para o facto de a Câmara Municipal do Funchal ir suspender o PDM Para, “uma vez mais, privilegiar interesses económicos relacionados com espaços comerciais e espaços para serviços, em detrimento de espaços para habitação que os funchalenses tanto necessitam”.

Sérgio Gonçalves não deixou de criticar o facto de o Governo esbanjar 33 milhões de euros por ano “em tachos e nomeações políticas e de, desde 2015, altura em que Miguel Albuquerque tomou posse como presidente do Governo, terem sido injetados mais de 240 milhões de euros nas Sociedades de Desenvolvimento. Verbas que, sublinhou, se fossem investidas no parque habitacional, contribuiriam para resolver o problema do acesso à habitação por parte de muitos madeirenses".