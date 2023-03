Baltazar Dias recebe Montserrat Martí Caballé e Luís Santana com recital de ópera e zarzuela

A magia da ópera, da zarzuela e da canção de câmara italiana irão ressoar no Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 11 de março, pelas 18 horas, através da voz de Montserrat Martí Caballé e Luís Santana.

O repertório é uma sucessão de fragmentos de ópera e zarzuela de diversos compositores, três deles retirados de La Traviata, de Verdi e obras de Donizetti, Rossini, Mozart, Obradors, Falla, Penella, Giménez, Serrano e Torroba.

Montserrat Martí, filha da lendária soprano Montserrat Caballé, nasceu em Barcelona em 1972. Cantou pela primeira vez com a sua mãe, em Londres, de 1993. Mudou-se para a Alemanha, em 1998, no qual iniciou a sua carreira com cantora de ópera, tendo nesse ano interpretado o papel de Zerlina em Don Giovanni de Mozart, na Ópera Estatal de Hamburgo. Martí cantou em diversas salas clássicas e casas de ópera, como Palau de la Música Catalana, Royal Albert Hall em Londres, Gran Teatre del Liceu e Teatro alla Scala em Milão.

-

Luís Santana, natural de Zamora, é um barítono espanhol, formado com profissionais, como Pedro Lavirgen e Teresa Berganza. Luís atuou em vários teatros e salas de concerto em toda a Europa, tendo participado em concertos na Basílica del Pilar em Saragoça, perante o Rei e Rainha de Espanha, na Nona Sinfonia de Beethoven no Auditório Nacional de Música com Orfeón Donostiarra, e no Requiem de Mozart na Catedral de Sevilha.

O recital de ópera e zarzuela de Montserrat Martí Caballé e Luís Santana, tem o custo de 10 euros, e os seus bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou online, na Ticketline.