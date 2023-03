Recital de ópera e zarzuela com Montserrat Marti Caballé

A soprano espanhola Montserrat Marti Caballé apresenta um recital de ópera e zarzuela com o barítono Luis Santa, acompanhado ao piano por José Ramon Echezarreta e com a participação especial de Norberto Cruz, ao bandolim. Os cantores solistas têm uma ampla trajetória internacional e têm atuado nas mais importantes salas e teatros na Europa e colaborado com as melhores produções de ópera em Espanha. Este concerto marca a sua estreia na Madeira.

O programa escolhido também a pensar no aniversário dos 135 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias é uma sucessão de fragmentos de ópera e zarzuela de vários compositores; três delas retiradas de La Traviata, de Verdi e obras de Donizetti, Rossini, Mozart, Obradors, Falla, Penella, Giménez, Serrano e Torroba.

“Eu digo que a minha mãe era de outra galáxia” Martí define assim a sua mãe, que é considerada uma das melhores sopranos do século XXI. Caballé inspirou muitos artistas a nível profissional e sua filha também a nível pessoal “era um poço de bondado e uma grande conselheira, era uma mulher muito à frente do seu tempo”.

Neste sentido, Martí destaca o carinho, a apreciação e a admiração que o público continua a ter pela sua mãe, que faleceu em outubro de 2018: “sempre digo que, enquanto as pessoas se lembrarem de mim como filha de Cabellé, isso significa que continuam a lembrar-se dela”.

O concerto será no dia 11 de Março às 18 horas no Teatro Municipal Baltazar Dias.