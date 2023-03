Pico da gripe já passou

Foram identificados, até à penúltima semana de Fevereiro, 407 casos da variante A na Região. Números mostram uma redução significativa, mas Direcção da Saúde apela para que as medidas de prevenção continuem a ser praticadas.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

A foto da capa do DIÁRIO de hoje é ‘dedicada às mulheres’, com destaque para uma madeirense que é pioneira no mergulho profissional. A enfermeira madeirense Eliani Rodrigues é a primeira mulher com o curso em Portugal que lhe permite resgatar corpos.

Para além desta o DIÁRIO foi conhecer, no Dia da Mulher, a realidade do futebol feminino do Marítimo.

Já nas escolas da Região três em cada quatro docentes, são do sexo feminino.

Na página 11 o destaque vai para a Lei dos metadados que empata investigação de tentativa de homicídio.

Referência ainda para a contra capa da edição de hoje, que destaca as multas passadas pela Polícia Florestal que aumentaram em 2022.

Nos ‘Emoções’ saiba que Cuca Roseta dá ‘showcase’ no Fórum Madeira.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso site ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Também nas nossas redes sociais a informação é sempre actualizada, pelo que ainda pode acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.