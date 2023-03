Roger Schmidt destaca orgulho de estar nos oito melhores da Europa

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, não escondia a sua satisfação pela vitória desta noite sobre o Brugge e consequente qualificação para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.



"Estamos muito contentes. Foi um bom dia para nós. E nestes dias esperamos ter um desempenho de excelência. Desde o início demonstrámos que vínhamos para decidir o jogo e não defender o 2-0 da primeira mão. Marcámos nos momentos certos. Chegámos ao intervalo a vencer por 2-0. Somos uma das melhores oito equipas da Europa. Estamos muito orgulhosos", começou por referir.

Prosseguindo, falou da sua importância no sucesso do Benfica: "Não sou muito importante. Estou muito contente por ser o treinador desta equipa. É um grande dia. A Liga dos Campeões é a competição de clubes mais importante. E quem está aqui não quer sair."

Em termos pessoais lembra que, antes de ser treinador "já era engenheiro, não fazia parte do meu plano [ser treinador de futebol". E faz uma revelação: "Não foi a minha esposa que me impeliu para ser treinador, foi o contrário. Eu é que a tive de convencer. Ela esteve hoje na bancada e deve estar muito feliz."

"O Gonçalo Ramos está em grande forma. Depois da lesão, ele estava a precisar disto. Tem marcado muito. Enquanto treinador, eu acho que ele não é só um ponta-de-lança, é um jogador muito completo. Defende, pressiona muito e depois é recompensado com os golos que marca. Ele é um ponta-de-lança moderno, mas sobretudo pela sua atitude e pela sua disponibilidade. Não foi o único que esteve bem. Hoje, só vi bons jogadores em campo. Jogadores de topo. Alguns marcaram golos, mas todos estiveram muito bem", disse ainda o treinador alemão, referindo-se especificamente ao avançado português, uma das grandes figuras do jogo. E complementou: "Não conheço todos os avançados portugueses. Gonçalo Ramos está em grande forma. Não me compete a mim falar dos outros avançados portugueses."

Relativamente ao próximo adversário, Roger Schmidt não revelou preferências. "Aceito o sorteio. Jogaremos contra quem vier. Não tenho uma preferência. Estamos nos quartos-de-final, todas as equipas são equipas de topo. Veremos na próxima ronda".