Al Hilal de Jorge Jesus vence e está próximo do título na Arábia Saudita

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, está muito próximo do título de campeão de futebol saudita após vencer o Al Taawoun por 3-0, mantendo 12 pontos de avanço para o Al Nassr, a cinco jornadas do fim.

Com Ruben Neves novamente no onze, o comandante do campeonato impôs-se com tentos do sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 40 minutos, de Saud Abdulhamid, aos 70, e de Saleh Al Shehri, aos 90+7.

No primeiro tento, o brasileiro Michael cruzou na direita, com o pé esquerdo, com Mitrovic a surgir ao segundo poste, nas costas da defesa, a cabecear entre o guarda-redes e o poste.

No segundo, novo lance de insistência de Michael no ataque culminado com assistência final de Mitrovic para Saud Abdulhamid, lance que praticamente sentenciou a partida, que vinha a ser dominada pelo conjunto de Jorge Jesus.

Ainda assim, aos 90+7, nova jogada vistosa de Michael que agora assistiu para o desvio, de calcanhar, de Saleh Al Shehri, para o 3-0 final, consumando o 22.º triunfo consecutivo no campeonato.

Com 15 pontos por disputar, o Al Hilal comanda com 83 pontos, mais 12 do que o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio, treinado pelo também português Luís Castro, com 71: o Al-Ahli fecha o pódio, com 55.

O Al Hilal persegue 19.º título de campeão na Arábia Saudita, que na época passada foi ganho pelo Al Ittihad.