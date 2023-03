Esgrimista Lara Luís conquista medalha de bronze no Campeonato Nacional de Cadetes

No passado fim-de-semana, a esgrimista Lara Luís, do CDRSantanense, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Nacional de Cadetes de Florete, que decorreu em Leiria.

A atleta fez uma exímia fase de poules, da qual saiu em 1º lugar para o quadro de eliminatórias. No quadro de 8 vence por 15/2 à Maria Pacheco (GSP) garantido assim lugar no pódio. No entanto, no jogo que lhe daria acesso à finalíssima perde por 12/6 contra a Maria Melo (SCP). Sagrou-se campeã Nacional a Ana Viana do Sport Clube do Porto.

Nos Masculinos o atirador Guilherme Freitas (CSJGaula) ficou entre os 8 finalistas terminando em 6 lugar da classificação geral. O atleta fez também uma ótima fase de poules, partindo em 4º lugar para o quadro de eliminatórias. No Quadro 32 vence por 15/0 ao Bernardo Botelho (GCP), no Quadro 16 obteve vitória de 15-4 frente ao também madeirense Henrique Freitas (1ºMaio), mas depois não consegue passar às meias finais perdendo com o atleta que se sagrou campeão, João Martins, da Escola Desportiva de Viana.

Tiveram também uma positiva participação os atiradores da Madeira, Rodrigo Catanho (CD1ºMaio) em 11º, Santiago Gomes (CD1ºMaio) em 14º, Henrique Freitas (CD1ºMaio) em 15º e Diogo Machado (CD1ºMaio) em 17º, num total de 29 atiradores.

Na prova de Equipas, o CD1ºMaio (Rodrigo Catanho, Santiago Gomes, Henrique Freitas e Diogo Machado), terminou em 4º lugar da classificação final.

A equipa da Madeira venceu o jogo que lhe deu o "passaporte" para as meias finais, depois perderam com o Sport Clube do Porto (campeão da prova) no jogo que daria acesso à final e na disputa pelo 3º lugar perderam com o GCP 2.