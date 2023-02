António Zambujo e Emmy Curl nas comemorações dos 135 anos do 'Baltazar Dias'

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) preparou um “vasto programa sui generis” para assinalar, durante o mês de Março, os 135 anos do Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD). O programa apresentado hoje, pelo presidente da autarquia do Funchal, inclui a realização de um espectáculo de teatro participativo, cinco concertos e a realização de uma exposição com oito instituições.

De realçar entre os artistas convidados, António Zambujo e Emmy Curl. Este último, um dos mais aclamados ícones da World Music, actua a 9 de Março, pelas 19 horas, auditório do Jardim Municipal. Já António Zambujo irá fechar as comemorações, num concerto em que dividirá o palco do 'Baltazar Dias' com o madeirense André Santos para 'Recordar Max'.

Ao todo o programa - que representa um investimento de 30 mil euros por parte da autarquia - envolve a participação de 43 artistas, três estruturas culturais, três escolas e três associações.

Serão sete récitas, sendo a exposição e o concerto no Jardim Municipal gratuitos. Os restantes espetáculos do TMBD custam entre os 7, 8 e os 10 euros.

Durante a apresentação, Pedro Calado relembrou a aposta da CMF para cultura, estando orçamentado, para esta área, no global 2,5 milhões de euros. O autarca realçou que desde que o atual executivo tomou posse assumiu o objetivo de tornar o teatro “mais aberto e acessível” a todos.

“Hoje temos uma cultura mais abrangente, mais inclusiva e participativa”, vincou, ao mesmo tempo que deixava um apelo aos jovens presentes para chamarem mais jovens a participarem nas atividades artísticas, referindo que em breve será aberto um novo espaço, o Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) que vai segmentar um nicho de mercado para outras produções.

Pedro Calado enalteceu todo o trabalho que tem sido feito pelo Departamento da Cultura da CMF que se traduz num “bom exemplo” para todos lá fora. Para além de referir que o TMBD integra a rede nacional de teatros, Pedro Calado salientou que "pela importância deste património cultural e histórico da cidade, a autarquia tem feito uma grande aposta na apresentação de candidaturas para desenvolver projetos que visam, não só, melhorar as instalações, bem como a aquisição de novos equipamentos técnicos e de audiovisuais".

Programação dos 135 anos do TMBD:

- Dia 4 de Março às 21 horas e dia 5 de março às 18 horas - Colecção de Espectador_s de Raquel André

- Dia 8 de Março às 21 horas – Concerto Essentials de Filipe Fernandes no âmbito do Projecto Impulso

- Dia 9 de Março às 19 horas – Concerto Madeira Interlude com Emmy Curl no auditório do Jardim Municipal

- Dia 11 de Março às 18 horas – Recital de piano - Montessart Marti Caballé e Luiz Santana

- Dia 12 de Março às 18 horas – Concerto com Fábio Caramuru no âmbito das Bolsas de Criação Artística

- Dia 24 de Março às 17h – Abertura da Exposição “Ocupa o Teu lugar” com a coordenação de Fátima Spínola que inclui 3 escolas e 3 associações.

- Dia 29 de Março às 21 horas – Concerto com António Zambujo e André Santos – Recordar Max