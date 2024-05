Al Urooba, do madeirense Bruno Pereira, é campeão da II Divisão dos Emirados Árabes Unidos

O Al Urooba, orientado pelo madeirense Bruno Pereira, sagrou-se, esta sexta-feira, campeão da II Divisão dos Emirados Árabes Unidos. Já com a subida garantida, hoje chegou o título, uma vez que os concorrentes directos não foram além do empate no jogo que realizaram esta sexta-feira.

Assim, e ainda com cinco jogos por realizar na competição, Al Urooba junta o título de campeão à subida de divisão, que já estava garantida, tendo em conta a temporada de grande qualidade. A equipa de Bruno Pereira, que tem o também madeirense André Jasmins como treinador-adjunto, conta com 14 pontos de vantagem sobre o 2.º classificado, o Dibba Al Fujairah. O Al Urooba tem menos um jogos.

Bruno Pereira conduziu a equipa à subida e agora com o título da II Divisão dos Emirados Árabes Unidos.

A equipa comandada por Bruno Pereira defronta, este sábado, o Gulf Heroes, entrando em campo já como campeã da II Divisão. O Al Urooba só perdeu uma vez no campeonato e venceu, de forma consecutiva, nas últimas seis jornadas.

O também madeirense André Jasmins é 'adjunto' de Bruno Pereira.

De facto, o título é a 'cereja no topo do bolo' numa época recheada de sucessos e com subida já garantida ao escalão principal do futebol dos Emirados Árabes Unidos.