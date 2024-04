15 Complicações para o novo Governo resolver

Bom dia.

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 27 de Abril, fala-nos das 15 complicações que o futuro Executivo Regional terá para resolver, sendo que a não aprovação da proposta de Orçamento para 2024 tem enormes implicações. Constrangimentos financeiros, alterações no IRS que garantiam mais rendimento disponível para as famílias e vários concursos de obras que estão empatados são algumas das ‘encrencas’.

O grande destaque vai uma redução de tráfego. A ‘zona vermelha’ da Via Rápida registou menor trânsito automóvel no primeiro trimestre. Ainda assim, apresar de haver menos trânsito entre a Ponte dos Frades e o Caniço, a circulação média diária em toda a VR1 aumentou nos primeiros três meses de 2024, face ao período homólogo do ano anterior.

Saiba, ainda, que as Festas de São Pedro trazem Matias Damásio a Câmara de Lobos; e que o Madeira 2030 lança novo portal para agilizar candidaturas e pagamentos. O CDS-PP Madeira está sem sede partidária. As verbas que eram para a remodelação tiveram de ser desviadas para campanhas.

Tenha um bom fim-de-semana com o seu DIÁRIO de Notícias da Madeira.