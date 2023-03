Professoras da UMa apresentam livro de reflexões sobre Educação e Currículo

Realizou-se, esta tarde, a apresentação do livro ‘Teorias Críticas e Pós-Críticas do Currículo: uma reflexão a duas’, da autoria das professoras da Universidade da Madeira, Jesus Maria Sousa e Liliana Rodrigues.

Com a apresentação de Carlos Fino, investigador na área da Educação e professor catedrático emérito da Faculdade de Ciências Sociais da UMa, a Sala dos Actos da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, virou uma autêntica sala de aula, com o muito público, composto por muitos jovens, atentos às reflexões dos três intervenientes.

Os estudantes também merecem uma obra que lhes abra janelas para um universo muito maior, complexo e caótico do que se imagina na vozes destas duas professoras (...). As duas autoras assumem-se neste livro, como se têm afirmado ao longo das suas carreiras académicas: vozes incontornáveis na área da especialização dos estudos curriculares e, neste particular, a excelência do curriculum vitae, de que este livro é uma simples alínea, fala por elas. Carlos Nogueira Fino, professor catedrático emérito da Faculdade de Ciências Sociais da UMa

É uma obra pequenina, é certo, mas inversamente proporcional à provocação que ela contém (...). Este livro pretende instigar o espírito crítico dos nossos estudantes, de maneira a não ficarem reféns de leituras simplistas da realidade, levando-os a ver mais além de forma a intervirem de maneira esclarecida na arena política que é a escola. Jesus Maria de Sousa, uma das autoras do livro

Este livro ajuda a compreender a direcção que o mundo segue e o papel que o currículo poderá ter na construção de uma sociedade mais digna, mais livre e responsável. Se é verdade que o currículo serve para formatar, não menos verdade será que ele pode emancipar. O currículo é aquilo que eu sou, em que me tornei e aquilo que cada um de nós aceitou ser. Começou na infância e seguiu-nos até à universidade. O seu impacto vai acompanhar-nos até ao fim da vida. Ele é a nossa identidade, o nosso B.I. ou agora o nosso Cartão de Cidadão. Liliana Rodrigues, uma das autoras do livro

Conforme o DIÁRIO já havia publicado na sua edição impressa, esta obra, que está dividida em duas partes, procura organizar algumas reflexões realizadas ao longo de mais de duas décadas de estudo, debate, investigação e orientação de trabalhos académicos, sendo por isso um livro essencial para a orientação dos alunos do ensino superior na área da Educação.

Este livro é editado pela Imprensa Académica, editora que tem como dois dos objectivos a promoção e a valorização da produção científica, literária e cultural dos professores, alunos e antigos alunos da Universidade da Madeira.