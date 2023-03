CDU organizou apresentação pública de livro de Vasco Paiva

A CDU organizou na tarde desta sexta-feira, no Espaço CDU, uma iniciativa de apresentação pública do livro de Vasco Paiva, intitulado ‘O Desbravar dos Caminhos’, editado pela Lápis de Memória. A obra analisa a acção do movimento camponês em Portugal depois da Revolução de 25 de Abril de 1974.

Vasco Paiva, juntamente com João Lizardo, apresentou este livro sobre as conquistas democráticas no mundo rural português. A edição do DIÁRIO desta quarta-feira, 1 de Março, deu a conhecer esta obra, que dedica um capítulo à colonia da Madeira.