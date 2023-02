Machico assinala Dia Internacional da Protecção Civil

A Câmara Municipal de Machico vai promover amanhã, 1 de Março, entre as 10h30 e as 16 horas, uma exposição na praça do Fórum Machico, com a divulgação dos vários agentes de Protecção Civil que desempenham acções no território municipal.

A acção contará com a presença das seguintes forças: Serviço Municipal Proteção Civil Machico, Bombeiros Municipais de Machico, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Corpo de Polícia Florestal, Autoridade Marítima, Polícia Marítima, Sanas e Cruz Vermelha Portuguesa.

A iniciativa pretende igualmente assinalar a integração do município de Machico (desde Julho 2022) na Rede das Cidades Resilientes.

Machico foi o segundo concelho da Região a ver aprovada a sua candidatura a este projecto, num "reconhecimento do trabalho de sensibilização e promoção da resiliência, quer por parte das várias forças envolvidas, quer da própria população do concelho", refere nota enviada pela autarquia.

A Organização das Nações Unidas lançou em 2010 a Campanha 'Cidades Resilientes' ('Making Cities Resilient') para realçar a importância do patamar local no desenvolvimento de comunidades resilientes e tem como objectivo reduzir o risco com enfoque na prevenção, antecipar a incerteza e ameaça e resistir ao desastre, através de melhor socorro e rápida recuperação.

A actividade é aberta ao público e contará com a participação das escolas do município possibilitando assim o contacto directo com os vários agentes da Protecção Civil. Segundo a nota enviada, a actividade fomenta e sensibiliza a população para as "questões de mitigação e prevenção de riscos, contribuindo para a criação de uma sociedade mais resiliente".

O Dia da Protecção Civil é assinalado, todos os anos, a 1 de Março. A efeméride é instituída a nível mundial pela Organização Internacional de Proteção Civil (OIPC) e a nível nacional por despacho do Ministro da Administração Interna.