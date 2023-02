Levadas da Madeira retratadas de forma inédita em livro de Marco Livramento

O jornalista do DIÁRIO, Marco Livramento, apresentou, esta tarde, a sua mais recente obra intitulada 'Levadas da Madeira - uma herança para o mundo', um livro inédito que, seguramente, se tornará numa referência histórica.

Com o auditório do Museu da Electricidade - Casa da Luz repleto de pessoas, a apresentação deste livro, que surgiu após vários anos de pesquisa, com o intuito de traçar a história e herança destes canais, ficou a cargo de Susana Fontinha, coordenadora dos trabalhos de preparação da candidatura das Levadas da Madeira a Património Mundial, e contou com a moderação de Ricardo Miguel Oliveira, director do Diário de Notícias da Madeira.

O Marco dedicou-se de forma empenhada e apaixonada à recolha, análise, reflexão e escrita, surgindo assim, ao fim destes anos, esta importante obra para o nosso deleite e, indiscutivelmente, memória futura. É, sem dúvida, um livro de luxo Susana Fontinha

É um livro inédito, bilingue e com carga histórica. Que as 'Levadas da Madeira - uma herança para o mundo', editado pela Empresa Diário de Notícias, sejam mais do que 260 páginas que regam curiosidades, mas que sejam também o incentivo a que este bem maior que a todos pertence não se perca nem se transforme Ricardo Oliveira, director do Diário de Notícias da Madeira

Por sua vez, Susana Prada, secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, que escreveu o prefácio, enalteceu o "grande contributo" que esta obra apresenta para a divulgação que o Governo Regional pretende das Levadas da Madeira.

É com enorme satisfação que o Governo Regional se associa a este livro, porque é um contributo muito relevante para a divulgação do bem excepcional que são as levadas no reconhecimento do qual o Governo tanto se tem empenhado. Felicito o Marco pela sua enorme dedicação que culminou nesta magnífica obra sobre as Levadas da Madeira, Susana Prada, secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

Quanto ao autor, Marco Livramento, que se mostrou muito satisfeito por finalmente ver o fruto do seu "trabalho e dedicação" empenhados ao longo destes anos, explicou que a origem do livro surgiu da sua paixão pelas caminhadas, pela natureza e pela "vontade em descobrir aquilo que a Madeira tem de melhor para nos oferecer".

Foi através das minhas caminhadas que, inevitavelmente, me cruzei com as nossas levadas e que, ao longo dos tempo, têm levado a querer saber mais sobre as suas origens, sobre os seus nomes e sobre pequenas histórias que estão relacionadas com a sua construção e tudo aquilo que lhes diz respeito. Portanto, este livro não é resultado de um ou dois anos de trabalho, mas sim de muitos anos de pesquisa, de investigação, de procura e de conversas com várias pessoas Marco Livramento, autor do livro

O livro, que é editado pela Empresa Diário de Notícias, conta com uma versão em português e outra em inglês, cujo trabalho de design e paginação é da responsabilidade de Ricardo Ferreira.

Complementam a obra um glossário de terminologia associada às levadas e uma listagem com o nome das levadas que o autor foi encontrando nos vários documentos consultados.

O livro, que possui 270 páginas, apresenta-se amplamente ilustrado, não só com fotografias, umas mais recentes, outras do século passado, mas também com mapas ou plantas cartográficas cuja disponibilização ao público surge, em alguns casos, pela primeira vez. As fotografias mais recentes são, na sua maioria, do próprio autor.

A sua venda ao público estará disponível na loja do DIÁRIO da Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.