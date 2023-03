Serviço de Saúde da Madeira conta com 28 terapeutas da fala

"O Serviço Regional de Saúde conta com 28 terapeutas da fala, integrados em meio hospitalar, no Serviço de Medicina Física e Reabilitação, no Serviço de Pediatria e no Serviço de Otorrinolaringologia, bem como na Rede de Cuidados de Saúde Primários, nos Centros de Saúde e na Rede de Cuidados Continuados", revelou o SESARAM na data em que se assinala o Dia Europeu da Terapia da Fala.

"O Dia Europeu da Terapia da Fala é assinalado a 6 de março, sendo um importante marco para conscientizar a população sobre a relevância e pertinência do papel dos terapeutas da fala, na promoção da saúde e bem-estar da população", destaca o comunicado remetido às redacções.

Os terapeutas da fala actuam profissionalmente nas áreas da educação e da saúde. São profissionais que se dedicam à prevenção, diagnóstico e intervenção de perturbações relacionados com a comunicação humana e com a deglutição. São responsáveis pela avaliação e intervenção em pessoas de todas as idades que apresentam dificuldades na fala, na linguagem, na voz, na fluência e na deglutição.

Os terapeutas da fala são profissionais capacitados e com conhecimento de anatomia e fisiologia da comunicação humana, da neurociência e desenvolvimento humano. Dotados de competências para avaliar, diagnosticar e desenvolver planos de intervenção personalizados a cada utente, através da aplicação técnicas terapêuticas baseadas em abordagens e métodos específicos para cada tipo de perturbação, conferindo-lhes capacidade para trabalhar desde o nascimento até à idade adulta, estendendo-se aos idosos.