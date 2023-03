Manifestação pela igualdade de salários para homens e mulheres marcada para 8 de Março

A União de Sindicatos da Madeira avançou, esta manhã, que está agendada uma manifestação pela igualdade de direitos, nomeadamente para que homens e mulheres recebem o mesmo a nível salarial, no dia 8 de Março, a partir das 10 horas, que sai da Sé em direcção à Quinta Vigia.

Com início hoje e até ao dia 10 de Março, decorre a Semana da Igualdade em inúmeros locais de trabalho e em múltiplas acções de rua, com o lema: 'Salários a aumentar | Para a vida mudar | E a igualdade avançar!'. "Não existe igualdade quando 20% dos jovens com menos de 25 anos, na sua maioria mulheres, têm vínculos precários, inseguros e mal pagos", refere a USAM.

O futuro de Portugal e da nossa Região, depende do aumento de natalidade que é indissociável do emprego estável e de melhores salários.

Your browser does not support the audio element.

Durante esta manhã, a União de Sindicatos da Madeira, esteve junto ao Centro Comercial La Vie, distribuindo panfletos relacionados com a semana da igualdade, sensibilizando para o aumento de salários.