PS quer saber números actualizados das listas de espera de saúde na Madeira

O Partido Socialista (PS) deu entrada na Assembleia Legislativa a um requerimento ao Governo Regional para saber os números actualizados das listas de espera de saúde na Madeira.

Em conferência de imprensa, esta manhã, no Funchal, Sérgio Gonçalves revelou que o requerimento deu entrada a 16 de Fevereiro e encontra-se ainda dentro do prazo de resposta, sendo "necessário para se compreender se, relativamente ao investimento substancial que tem sido anunciado na área da saúde, tem existido também uma redução significativa das listas de espera e perceber se o dinheiro que tem sido investido tem, de facto, produzido resultados", sustenta o PS em comunicado de imprensa.

“Não podemos ter 40 mil madeirenses à espera por uma consulta ou mais de 20 mil madeirenses à espera de uma cirurgia”, sublinhou o presidente do PS-M, lembrando que "a saúde é a principal preocupação dos madeirenses, conforme foi confirmado recentemente por um estudo de opinião".

Para Sérgio Gonçalves, “a principal preocupação é a grande dificuldade que os madeirenses têm no acesso à saúde num sistema público que não consegue dar resposta e o acumular das listas de espera é o exemplo disso, que cria maiores dificuldades numa Região que tem os mais baixos rendimentos do país”.

"PS acredita nos dados oficiais"

À margem desta conferência, Sérgio Gonçalves comentou ainda as afirmações de Miguel Albuquerque, que negou, ontem, existirem madeirenses a viverem com 551 euros mensais. O líder dos socialistas lembra a propósito que “Albuquerque tem frequentemente desconfiado dos dados oficiais para desviar atenções dos problemas que os madeirenses sentem”, sublinhando que "o PS acredita nos dados oficiais, quer do INE, quer da DREM, entidade esta tutelada pelo próprio presidente do Governo Regional".