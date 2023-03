Centro de Saúde de São Vicente com pequenas cirurgias

Pedro Ramos anunciou a realização de pequenas cirurgias no Centro de Saúde de São Vicente, já a partir do dia 6 de Março. Esta medida enquadra-se no programa + Hospital na Comunidade implementado no ano de 2022 pelo Serviço de Saúde da RAM, com o início das consultas de especialidade de Nefrologia (Julho) e mais tarde (Novembro) as consultas de ortopedia naquele concelho.

O anúncio foi feito pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil na sessão de literacia em saúde destinada à população que decorreu no passado sábado, na Escola Agrícola Madeira, em São Vicente.

O concelho de São Vicente tem 100% de população coberta por quatro médicos de família. Tem ainda um médico dentista, 29 enfermeiros, 12 assistentes técnicos, 40 assistentes operacionais, um assistente social, 1um nutricionista, quatro fisioterapeutas, um terapeuta da fala, e um psicólogo.

No total são 95 profissionais da área da saúde, mais 18 em comparação com o ano de 2019.

Da área da Saúde estiveram presentes o director regional da Saúde, Herberto Jesus, o presidente do IASAÚDE, Bruno Freitas, a presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Rafaela Fernandes e o coordenador do ACES, Fábio Camacho.