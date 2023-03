Pessoal ao serviço cresceu duas vezes mais na Madeira

A Região Autónoma da Madeira atingiu, em 2021, o número mais alto de empresas em actividade desde 2016, existindo praticamente 30 mil empresas financeiras e não financeiras. O primeiro ano pós-pandemia, embora ainda sob o receio de novas vagas de contágio, mostraram que a confiança na retoma estava em alta, depois do pânico mundial em 2020. E isso também revelou-se no número de trabalhadores ao serviço das empresas que aumentou duas vezes mais do que o número de empresas.

No final de 2021 existiam, assim, "29.986 empresas com sede na RAM, 272 das quais financeiras e 29.714 não financeiras", especificou a Direcção Regional de Estatística em dados divulgados na segunda-feira passada. "Daquele total, cerca de duas em cada três eram empresas em nome individual e uma em cada três, sociedades. Nas 29.986 empresas da RAM trabalhavam 85.499 pessoas, 85.040 das quais nas empresas não financeiras e os restantes 459 nas empresas financeiras".

Ora, perante estes dados de total de empresas e de pessoas ao serviço de 2021 comparando com 2020 - o único ano desses seis em análise em que diminuiu o número de pessoas ao serviço, embora tivesse mantido exactamente o mesmo número de empresas -, conclui-se que houve um crescimento de 3,7% no número de empresas (+1.081 face a 2020, mas também a 2019), mas um aumento de 7,5% no número de pessoas ao serviço face a 2020 (+5.992) e de 7,2% face a 2019 (+5.714).

"O ano de 2021 ficou marcado pela recuperação da atividade económica face à contração observada no ano anterior, fruto do forte impacto negativo da pandemia COVID-19 na economia regional", conclui a DREM. "Efetivamente, em todos os setores de atividade, com exceção da 'Agricultura e pesca', registaram-se, face a 2020, crescimentos no respetivo volume de negócios (VVN), iguais ou superiores a 10%, sendo que a maioria apresenta também, em 2021, valores de VVN acima de 2019, excetuando a 'Agricultura e Pesca', a 'Indústria' e o 'Alojamento e restauração'".

Foto DREM

"Como anteriormente referido, em 2021, o número de empresas não financeiras na Região Autónoma da Madeira ascendeu a 29.714, mais 1.040 (+3,6%) empresas que no ano anterior e mais 1.053 (+3,7%) comparando com 2019", lembra a DREM, apontando que são valores melhores do que a média nacional. "No País, verificou-se um aumento de 3,2% no número de empresas não financeiras face a 2020 e +1,8% comparando com 2019".

Já "relativamente ao pessoal ao serviço, assistiu-se a um aumento em termos globais, face a 2020, de 7,5% para um total de 85.040 (+2,3% no País)", o que significa ter mais do que triplicado o crescimento do emprego nas empresas regionais face às nacionais. Aliás, "comparando com 2019 o aumento foi de 7,1% (+0,3% no País)", valores ainda muito mais positivos.

Garante a DREM que "aquele crescimento resulta essencialmente do acréscimo de pessoal ao serviço nas sociedades (+9,8%) já que nas empresas individuais verificou-se apenas um aumento ligeiro (+0,6%)", sendo "de referir que 76,5% do pessoal ao serviço pertence às sociedades".

Mais quase mil micro empresas

"No que respeita à dimensão média (pessoal ao serviço por empresa), em 2021, cada sociedade com sede na RAM empregava em média 6,20 pessoas", uma média inferior à do País (7,06 pessoas)", sendo certo que cada empresa tinha, em média, mais homens (3,93) do que mulheres (2,27).

Em termos de dimensão, "as empresas regionais pertencem quase exclusivamente (99,92%) ao grupo das PME", revela. "Dentro destas, a maior parte são microempresas (95,93% das PME)", totalizando quase mil a mais do que no ano anterior, totalizando no final desse ano 28.749 microempresas (+3,5%). Contudo, note-se que "o número de empresas não financeiras de média dimensão fixava-se, em 2021, nas 171, (+12,5%) em relação a 2020, enquanto as de grande dimensão não ultrapassavam as 24 (+14,3% que 2020)", destacando-se também as pequenas empresas que ultrapassaram as mil empresas (1.042 e +8,4% do que em 2020). "No País, a percentagem de PME é de (99,72%)", ligeiramente abaixo da média regional.

Há a referir ainda o "Volume de Negócios (VVN) das empresas não financeiras regionais" que "aumentou 32,6% entre 2020 e 2021 para os 6,5 mil milhões de euros (+13,2% face a 2019)" e o "Valor Acrescentado Bruto (VAB), que grosso modo corresponde à diferença entre a produção e os consumos intermédios", que "subiu 40,2% para os 1,9 mil milhões de euros (+8,1% face a 2019)". Assim, "o "Resultado Líquido do período apresenta também uma performance positiva face a 2020, crescendo 149,1%" ligeiramente acima dos mil milhões de euros (+51,7% face a 2019).

Foto DREM

Acresce ainda que "93,6% do VAB empresarial é gerado pelas sociedades", embora representem apenas 35,5% das empresas existentes, e 76,2% pelas PME, embora representem 99,92% do total de empresas regionais. "As 24 empresas de grande dimensão com sede na Região concentraram 23,8% do VAB gerado", embora tenham um peso de apenas 0,08% o total de empresas.

Já "a análise por sector de atividade económica evidencia que o sector dos 'Outros serviços' com 20,5% (395,4 milhões de euros) é aquele que se destaca como principal gerador do VAB empresarial", salienta a DREM. "Segue-se o 'Comércio' com 19,6% (377,8 milhões de euros), a 'Construção e atividades imobiliárias' com 18,8% (362,4 milhões de euros) e o 'Alojamento e restauração' com 13,4% (257,7 milhões de euros)", sendo que estas quatro áreas de actividade representam mais de 72% do VAB regional, as quatro 'traves mestras' da economia regional.

"No que diz respeito ao Excedente Bruto de Exploração (EBE), são de evidenciar os crescimentos verificados na 'Construção e atividades imobiliárias' (+108,5%), nos 'Outros serviços' (+68,6%) e no 'Comércio' (+54,4%)", conclui.

Dados definitivos

Estes dados têm por base a informação divulgada na segunda-feira passada pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) que, assim, procedeu a uma "análise aos dados definitivos das empresas com sede na Região Autónoma da Madeira para o período 2016-2021, por sector de Classificação de Atividades Económicas (CAE-rev.3), dimensão e forma jurídica".

Refere a DREM que "esta informação é proveniente do Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE) do Instituto Nacional de Estatística (INE)", reforçando que "embora sejam disponibilizados dados quer para as empresas financeiras quer para as não financeiras, esta análise de resultados incide fundamentalmente sobre este último grupo".

O "conjunto de quadros relativos às empresas financeiras e não financeiras com sede na RAM, com informação para o período 2016-2021, com a particularidade da informação para 2021 ser já de natureza definitiva, atualizando assim, os dados provisórios divulgados em Outubro passado", aponta, sendo que "a transição para os resultados definitivos permite apresentar um leque de informação mais vasto para o ano de 2021", prometendo a DREM disponibilizar em Maio "o conjunto de dados referente aos estabelecimentos, altura em que o INE prevê carregar essa informação no seu portal de estatísticas oficiais".