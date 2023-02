Unidade de Psicologia do SESARAM passa a serviço

A Unidade de Psicologia do Serviço Regional de Saúde da Madeira vai passar a serviço. O anúncio feito por Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil, demonstra, nas palavras do próprio, a importância que a temática da saúde mental assume para o Governo Regional.

Na assinatura de um protocolo com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, o governante falou dos objectivos da tutela para uma área que conta, no público, com 74 profissionais ao serviço.